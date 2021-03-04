رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وهولندا تستضيفان اجتماعا لبحث دعم الأمن البحرى

الخميس 04/مارس/2021 - 02:22 ص
نيد برايس
نيد برايس
أ ش أ
طباعة
استضافت الولايات المتحدة وهولندا، اجتماعًا للخبراء حول التنفيذ الشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دول مثل كوريا الشمالية فيما يخص الجوانب البحرية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أكثر من 40 دولة شاركت خلال الاجتماع في دراسة المعايير الخاصة بدعم تحقيق الأمن البحري من خلال أنشطة مثل إجراء توعية في هذا المجال بشأن مخاطر العقوبات.

وأضاف أنه تم إصدار وثائق استرشادية بشأن الامتثال للعقوبات وتمت مشاركة المعلومات حول السفن المشتبه بها.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة وهولندا تشتركان في هذا المسعى نظرا لاعترافهما بالحاجة لدعم تنفيذ العقوبات البحرية وتعزيز الأمن البحري وحماية التجارة البحرية من خلال تحديد ووقف الأنشطة المعادية من قبل دول مثل كوريا الشمالية.

موضوعات متعلقة

غدًا.. بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بوردو بهدف نظيف فى الدورى الفرنسى

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ريمونتادا البرسا.. برشلونة يفوز على إشبيلية 3-0 ويبلغ نهائى كأس إسبانيا

اندلاع أعمال عنف بعد عودة طالبات نيجيريات لعائلاتهن من الخطف

أيام زمان

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

بدء موسم جديد لمسرحية «أفراح القبة» على المسرح العائم بالمنيل

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

«أشباح الآلة» لقاء جديد بوكالة بهنا فيلم بالإسكندرية.. اليوم