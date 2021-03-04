مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

فقد مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه علي الدوري الانجليزي بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب "سلهيرست بارك" في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.بهذا الفوز، رفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن المتصدر سيتي، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.ويلتقي مانشستر يونايتد في الجولة القادمة مع جاره وغريمه سيتي يوم الأحد المقبل، بينما يلعب كريستال بالاس مع توتنهام في نفس اليوم.