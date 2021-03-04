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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميلان يتعادل مع أودينيزى 1-1 بالدورى الإيطالى

الخميس 04/مارس/2021 - 12:42 ص
ميلان
ميلان
أ ش أ
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فقد ميلان نقطتين ثمينتين في صراعه علي الدوري الإيطالي بعد تعادله مع ضيفه أودينيزي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب سان سيرو في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

وتقدم أودينيزي في الدقيقة 68 عن طريق رودريجو بيساو، وسجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 95 من ركلة جزاء.
وأصبح رصيد ميلان 53 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف غريمه إنتر المتصدر والذي سيحل ضيفًا على بارما غدا الخميس في نفس الجولة، وأصبح رصيد أودينيزي 29 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس الجولة حقق أتالانتا انتصارًا كبيرًا علي ضيفه كروتوني بخمسة أهداف مقابل هدف.
سجل خماسية أتالانتا كل من روبن جوسينس ولويس بالومينو ولويس مورييل وجوسيب ايليشيش واليكسي ميرانشوك في الدقائق 12 و48 و50 و58 و85، بينما أحرز هدف كروتوني الوحيد اللاعب سيمون نوانكو في الدقيقة 23.

الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 49 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وحقق كالياري الفوز علي ضيفه بولونيا بهدف نظيف سجله اللاعب دانيلي روجاني في الدقيقة 19.

ورفع كالياري رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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