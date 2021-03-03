«الصحة» تحدد الفئات المستحقة للقاح كورونا (إنفوجراف)

حدّدت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف أولويات المستحقين لتلقى لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لـ"الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمسئولة عن تشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، والأطقم الطبية بباقى المستشفيات".أشارت الوزارة إلى أن الفئات ستشمل أصحاب الأمراض المزمنة التى تضم "مرضى السكر – مرضى ارتفاع ضغط الدم – أصحاب الأمراض الصدرية المزمنة – مرضى الفشل الكلوى"، إضافة إلى مرضى نقص المناعة ومرضى الأورام وكبار السن.ويقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية بشكل إلكتروني في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.