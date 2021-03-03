كوريا الجنوبية وأمريكا تستأنفان محادثات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

تستأنف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة التاسعة من محادثات اتفاق "الإجراءات الخاصة" الحادي عشر الذي ينص على المبلغ الذي تدفعه سول للحفاظ على القوات الأمريكية في البلاد.وأوضحت وزارة خارجية البلاد في سول- في بيان أوردته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه بي إس وورلد" اليوم الأربعاء - أن الحكومة تتوقع أنه بإمكان المحادثات التي ستعقد يوم الجمعة المقبل بالعاصمة واشنطن المساعدة في التوصل إلى اتفاق يقبله الطرفين في أقرب وقت ممكن مبنى على أساس محادثات سابقة.وأشارت الوزارة إلى أن مثل تلك الجهود ستسهم في تقوية التحالف الثنائي الوضع المتعلق بالدفاع المشترك.وكان اتفاق "الإجراءات خاصة" الأخير قد نفدت صلاحيته في نهاية عام 2019 ووصل الجانبان إلى طريق مسدود بشأن تجديد الاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المطالبة بزيادة مرتفعة بنسبة 50 بالمائة.غير أن التقارير تفيد بأنه من المتوقع أن يبرم الحليفان اتفاقًا سيرفع من إسهام سول في تكلفة الدفاع إلى نحو 13 بالمائة، وهي النسبة التي عرضتها كوريا الجنوبية كأقصى حد من التنازل لديها.