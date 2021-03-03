وزير المالية السوداني يؤكد الحرص على معالجة قضايا الموانئ وتطويرها

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، حرص الدولة واهتمامها بمعالجة قضايا الموانئ البحرية وتطويرها لجذب أكبر قدر من التجارة الإفريقية عبر الموانئ السودانية.وقال الدكتور جبريل ابراهيم، في كلمة خلال ورشة عمل بعنوان (التحديات والآفاق والحلول) عقدت في مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، إن مشاكل الميناء ذات الطابع الإداري يمكن حلها بالتعاون مع مجتمع الميناء وكذلك مشاكل الرسوم وأسعار الصرف يمكن حلها في إطار الجوانب التي تخص وزارة المالية الاتحادية، مؤكدا ضرورة إيجاد رؤية جديدة وشراكات استراتيجية خارجية لتطوير الموانئ السودانية دون أن تضار مصالح السودان والعاملين بالموانئ.من جهته، أكد وزير النقل والبنية التحتية السوداني المهندس ميرغني موسى، ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستكمال العمل اللوجستي بميناء بورتسودان الجنوبي، ومعالجة المشاكل التي تواجه صادر الماشية ومتابعة تنفيذ برامج مصفوفة تطوير الموانئ.ودعا إلى فتح حوار مباشر مع مجتمع الميناء لإيجاد الحلول اللازمة لكل القضايا.