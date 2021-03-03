تجديد حبس ماهينور المصري 45 يومًا
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:09 م
حسام محفوظطباعة
قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ماهينور المصرى وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 488 لسنة 2019 تهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على العنف.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 488 لسنة 2019 تهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على العنف.