تجديد حبس ماهينور المصري 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ماهينور المصرى وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 488 لسنة 2019 تهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على العنف.