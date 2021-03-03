«الصحة السعودية»: توفير لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانًا

قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إنه سيتم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانًا داخل المملكة.وأضاف «الربيعة»- في تصريح لقناة «العربية الحدث»، اليوم الأربعاء- أن وزارة الصحة توسعت بالتوزيع ابتداءً من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضًا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.وحول مجانية اللقاح، أكد «الربيعة»: «سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائمًا».وتقيم هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حاليًا، عددًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.