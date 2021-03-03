سقوط قتلى من «داعش» خلال عملية أمنية في «وادي الشاي» بالعراق

سقط اليوم الأربعاء، قتلى من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية أمنية داخل وادي الشاي في قرية الزاجي بمحافظة كركوك، بحسب قناة «السومرية نيوز».وكان قائد مركز العمليات المتقدم بمحافظة كركوك الفريق الركن سعد حربية، أعلن في وقت سابق اليوم، انطلاق عملية عسكرية من عدة محاور بالمحافظة، بهدف ملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.وقال «حربية»، «إن عملية عسكرية كبيرة انطلقت من عدة محاور لتطهير ما تبقى من عناصر داعش في مناطق جنوب غرب كركوك»، موضحًا أن «محاور العملية هي وادي حمرين ووادي الشاي وبلكانة».