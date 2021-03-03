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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبنانى: حق التظاهر مقدس.. واستعادة أموال المودعين أمر ضرورى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:17 م
ميشال عون
ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن استعادة أموال المودعين في القطاع المصرفي تمثل أمرًا ضروريًا، مشددًا على أنه لا يجوز إضاعة حقوق اللبنانيين في المضاربات غير المشروعة على العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أو بسبب التحويلات المالية المشبوهة إلى خارج البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اللبناني اليوم الأربعاء، مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة؛ للوقوف على أسباب التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، وبلوغه نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، على نحو أدى إلى اندلاع تحركات احتجاجية واسعة طيلة يوم أمس في عموم لبنان.

واعتبر "عون"، أن الممارسات التي تنطوي على مضاربات وتحويلات مالية مشبوهة، أدت إلى فقدان جانب كبير من الودائع في القطاع المصرفي، على نحو تسبب في ضائقة مالية واجتماعية استنفرت صرخات اللبنانيين وجعلتهم ينزلون إلى الشوارع في إطار الاحتجاج المشروع على إهدار أموالهم وإفقارهم.

وشدد الرئيس اللبناني على أن «حق التظاهر مقدس، ومن واجبات الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حق اللبنانيين في التنقل».

وطلب من حاكم مصرف لبنان المركزي إحالة نتائج التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق الخاصة، إلى النيابة العامة؛ لملاحقة المتورطين في ارتكاب أي عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية من جانب أفراد أو مؤسسات أو بنوك، حال وجودها.

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