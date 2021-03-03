وزير التعليم العالى يعلن دعم 506 مشروعات تخرج بـ25 مليون جنيه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، عن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعي بدايتي"، للعام المالى 2020-2021، والبالغ عددها 506 مشروعات بتمويل حوالي 25 مليون جنيه.ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موافقة اللجان الفنية بالأكاديمية، على دعم 336 مشروع تخرج لهذا العام من إجمالي 850 مشروعًا مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد الذى سيحصل على الدعم هذا العام بلغ 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وبلغ عدد الجامعات الحكومية 23 جامعة من إجمالي 27 جامعة، بالإضافة إلى 18 جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا، موضحًا أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالب، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى من حيث المشروعات الفائزة وعددها 34 مشروعًا بإجمالى تمويل مليون و820 ألفًا و620 جنيهًا، يليها جامعة حلوان 26 مشروعًا بتمويل يصل إلى مليون و212 ألفًا و757 جنيهًا، يليها جامعة عين شمس بعدد 23 مشروعًا بتمويل قدره مليون و326 ألفًا و710 جنيهات.وأضاف "صقر" أن الأكاديمية منذ ثلاثة أعوام قررت التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، حيث تقوم جهة متخصصة فى مجال مهم لخطة الدولة 2030، بتولي تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادي، مشيرًا إلى أنه نظرًا للنجاح الذى حققه تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال حاضنة "اتصال".و تابع دعمت الأكاديمية 130 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بإجمالى تمويل 3 ملايين و900 ألف جنيه، خلال الثلاثة أعوام الماضية 2018 - 2019، و2019-2020، لافتًا إلى أن الأكاديمية قامت بتجديد هذا التعاون لثلاثة أعوام قادمة لتمويل 80 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه فى العام الواحد، موضحًا أنها مسابقة محلية على مستوى جميع المحافظات لطلبة المرحلة النهائية فى الجامعات، شريطة أن تقوم أفكارهم ابتكارية فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى أو فى مجالات ذات صلة.ومن ناحية أخرى أشار الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إلى أن الأكاديمية وقعت بروتوكولًا مشتركًا مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية لاختيار 10 مشروعات هندسية من المؤسسات التعليمية المختلفة المتقدمة، للحصول على التمويل فى مجال المدن الذكية، الذى يقدر بنحو 666 ألف جنيه، موضحًا أنه يعد التعاون الأول من نوعه فى مجال التواصل مع النقابات المهنية من أجل فتح مجالات جديدة للوصول للموهوبين والمتفوقين فى المجال الهندسي، مؤكدًا استعداد الأكاديمية الدائم لتبني أى مبادرة من كل مؤسسات الدولة تساعد في وصول دعم الأكاديمية إلى مختلف الشرائح من الباحثين في مصر.وأضاف أن الأكاديمية وقعت بروتوكولًا مشتركًا مع شركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتمويل 80 مشروعًا فى مجال الغواصات الآلية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى بإجمالى تمويل 2 مليون و400 ألف جنيه، وبهذا يصبح إجمالي عدد المشروعات الممولة لهذا العام 506 مشروعات بإجمال تمويل 25 مليون جنيه.ومن جانبها أوضحت الأستاذة ياسمين سمير، المدير التنفيذى لبرنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر، حيث يشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًا وفي كل التخصصات، مشيرة إلى تنوع المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال "السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعى، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة"، موضحة أنه تم إعلان النتيجة اعتبارًا من اليوم علي الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg.