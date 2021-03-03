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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين عام «التعاون الخليجي» يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي لدول المجلس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أهمية التكامل الاقتصادي لدول المجلس، خاصة في ضوء التحديات التي يواجهها العالم جراء تداعيات جائحة "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي سمير عبدالله ناس، والأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الدكتور سعود المشاري.

كما أكد الحجرف، حرص قادة دول مجلس التعاون على الدفع بالتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وبناء علاقات تجارية واستثمارية مميزة، تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد، وتنمي العلاقات التجارية البينية مع دول المجلس، وتؤسس لمرحلة من التكامل التجاري والاقتصادي، وأهمية ما تم تحقيقيه وإنجازه خلال الأربعين سنة الماضية، متطلعًا للبناء على قاعدة صلبة تحاكي متطلبات المستقبل وتواجه التحديات، وتغتنم الفرص المتاحة للاقتصاد الخليجي كمنظومة واحدة.

وأشاد بدور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في المرحلة القادمة من مسيرة مجلس التعاون، وفي الدفع بالتكامل الاقتصادي من خلال الإسهام في تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وتأسيس بنية استثمارية واعدة، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقًا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.

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