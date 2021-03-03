مصرع ضابط شرطة أفغاني وإصابة شخص جراء انفجار بإقليم هلمند

لقي ضابط بالشرطة الأفغانية مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيب شخص آخر جراء انفجار استهدف سيارة بإقليم "هلمند".وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن قنبلة انفجرت بسيارة الضابط الخاصة بمدينة "لاشكرجاه" عاصمة الإقليم، مضيفة أن الراكب الذي كان معه أصيب بجروح جراء الانفجار.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.