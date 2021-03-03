مصر تدين الانتهاكات الحوثية المستمرة بالسعودية

أدان سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الحوثية المستمرة بالمملكة العربية السعودية.وأضاف شكري، أن مصر تدعم إجراءات السعودية في الدفاع عن نفسها ضد انتهاكات الحوثيين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".وفي سياق متصل، سلطت السعودية الضوء على جرائم الحرب الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على المدن واستهداف المدنيين، والتجمعات السكانية.