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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
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كشفت الحكومة التنزانية عن خططها الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في HIV) بحلول عام 2030.

وقالت أومي نديريانانجا نائبة وزير الدولة المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، في حديثها بمناسبة الاحتفال بيوم "القضاء على التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية''، إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب القيام بها لتحقيق الهدف بعيد المدى.

وأضافت أنه تم اجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2020 والتي جعلت من الممكن إجراء الاختبار الذاتي، مشيرة إلى أن هؤلاء المصابين يضمنون حاليًا توفر الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مجانًا في جميع المراكز الطبية بجميع أنحاء البلاد وتحسين السياسات.

وأوضحت أومي أن تخطيط الميزانية الجديدة والمناقشات التي من المقرر أن تبدأ قريبًا، ستشمل إجراءات لوقف حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في مجملها مع زيادة الوعي بهذا الأمر في جميع أنحاء البلاد.

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