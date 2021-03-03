بيليه يطالب البرازيليين بعدم الاستسلام لكورونا

تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه (80 عامًا) اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين البرازيليين بعدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة التي تزهق أرواح مئات الأشخاص يوميًا في البلاد.ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأربعاء - على موقعها الإلكتروني اليوم- ما كتبه الأسطورة بيليه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "أنه يوم لا يُنسى. لقد تلقيت اللقاح!".