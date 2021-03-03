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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيليه يطالب البرازيليين بعدم الاستسلام لكورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:46 م
بيليه تلقى لقاح كورونا
بيليه تلقى لقاح كورونا
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تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه (80 عامًا) اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين البرازيليين بعدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة التي تزهق أرواح مئات الأشخاص يوميًا في البلاد.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأربعاء - على موقعها الإلكتروني اليوم- ما كتبه الأسطورة بيليه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "أنه يوم لا يُنسى. لقد تلقيت اللقاح!".

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