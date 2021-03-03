رغم إجراءات كورونا.. إيرادات جيدة لـ «قبل الأربعين» و«شاومينج»

حقق كل من فيلم «قبل الأربعين» وفيلم «شاومينج» إيرادات جيدة في شباك التذاكر، خلال الأسابيع الماضية بعد طرحهما بدور العرض السينمائية.وجمع فيلم "قبل الأربعين، إيرادات قدرت بمليون جنيه و550 ألفًا، بعد أكثر من شهر بدور السينما، وهو ينتمي إلى فئة أعمال الرعب والتشويق، من بطولة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، ومعتز هشام، وأحمد حلاوة، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.فيما جمع فيلم "شاومينج"، إيرادات قدرت بـ650 ألف جنيه خلال فترة عرضه، ويتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر.والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم صلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب، وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبوليلة، وياسر الطوبجي، ويوسف حسام، ومحمود فارس، ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسني، وسعاد القاضي.