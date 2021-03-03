وصول جثمان والدة رضوى الشربيني إلى مسجد السيدة نفيسة (صور)

وصل منذ قليل جثمان والدة الإعلامية رضوى الشربيني مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر.وفور وصول جثمان الراحلة انهارت الإعلامية رضوى الشربيني، ودخلت في نوبة من البكاء وسط مواساة المعزين لها.وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد أعلنت أمس في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدتها، حيث كتبت فيها: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، ادعوا لها، يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك".