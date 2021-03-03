ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل للأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.وضبط بالمحل 7.2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.