مالك مخبز بلدي يستولي على 128 ألف جنيه من فرق تشغيل الغاز

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخبز بلدى، لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 128،899 جنيها، من أموال الدعم.وتبين أن ذلك من فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي، بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.