مالك مخبز بلدي يختلس مبلغ 630 ألف جنيه بالبحيرة

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخبز بلدى؛ لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 630،991 جنيه.وجاء ذلك من فرق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، بمحافظة البحيرة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.