زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب اليونان

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن ضرب زلزال قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر اليونان، اليوم الأربعاء، على عمق كيلو مترين.وقدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض الزلزال بقوة بلغت 6.0 درجات على مقياس ريختر، وفقًا لـ رويترز.ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.