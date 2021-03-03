القبض على 4 سرقوا مركز تجميل في الجيزة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بسرقة مركز تجميل، بعد مشاجرة اثنين منهم مع العاملات.و تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بتعرض مركز تجميل للسرقة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأشارت التحريات إلى أن اثنين من المتهمين تشاجرا مع العاملات بالمركز، بسبب الخلاف على قيمة جلسة مساج ما دفعهما للاستعانة بالمتهمين الآخرين، وسرقة المركز.وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.