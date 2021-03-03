السجن 7 سنوات لعاطل قتل شابا فى دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل شاب بطعنه بمطواة لخلافات بينهما بمنطقة دار السلام.تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بطعن شاب أثناء خروجه من مطعم، سقط على الأرض غارقا فى دمائه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم، عاطل انتظر خروج المجنى عليه من مطعم، وطعنه بمطواة طعنة أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.