لأول مرة منذ عقود.. «المركزي» الألماني لا يحقق أي ربح للحكومة

أعلن البنك المركزي الألماني اليوم الأربعاء أنه لم يحول أي أرباح إلى الحكومة الألمانية الاتحادية في عام2020، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في القيام بذلك منذ عام 1979، بسبب الضغوط المالية في ظل جائحة كورونا، وفقًا " لرويترز ".وكان قد أشار البنك المركزي إلى أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد عرقلت التعافي الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا في أواخر 2020، مضيفا أن النشاط الاقتصادي مازال أقل من مستوياته خلال الربع الأخير من 2019 بنسبة 4% تقريبا.وأضاف البنك أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال يناير الماضي بسبب التعديلات المكثفة للأوزان النسبية لأوجه الإنفاق وفقا للمؤشر الموحد لأسعار المستهلك.