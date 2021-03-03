أحدث ظهور للراقصة دينا بعد تعافيها من كورونا (صور)

شاركت الراقصة دينا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت دينا في الصورة من خلفها النيل وعلقت قائلة:" نهاركم سعيد إن شاء الله ".وكانت قد أعلنت الراقصة دينا عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة:" الحمد لله دائما وأبدأ بشكر كل اصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا".