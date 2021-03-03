رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:15 م
المرور
المرور
نجلاء رفاعي
طباعة
ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأربعاء، في شوارع وميادين القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث، ما جعلنا ننشر النشرة المرورية وأماكن الكثافات والتكدس في شوارع القاهرة والجيزة.

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة

دائري السلام

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

قد يهمك.. البترول تناشد أهالي الوراق بعدم الانزعاج من رائحة الغاز اليوم

نزلة شارع البحر الأعظم

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

طريق صلاح سالم

كما شهد طريق صلاح سالم وجود كثافات مرورية مرتفعة على محور صلاح سالم، وأعلى كوبري الحدائق لذا نصح بسلوك شارع مصر والسودان.

قد يهمك.. وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام

محور صفط اللبن

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي.

وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وانتشرت خدمات المرور أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أشهر تُربى فى أسوان يحكى قصته: أرى الموت قبل أن يخطف أهل قريتي بأيام

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

احمى طفلك.. الأشخاص تحت سن 12 عامًا يمكنهم ارتداء الكمامة لمكافحة كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

مضاعفات خطيرة.. دراسة تكشف معاناة 78% من متعافي كورونا

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
جلال حمام
كشف المستور في نوايا بايدن خليفة أوباما!
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص