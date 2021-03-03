البترول تناشد أهالي الوراق بعدم الانزعاج من رائحة الغاز اليوم

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021.وأهابت الشركة بجميع العملاء قاطني المناطق المحيطة بالمحطة والقريبة من الوراق عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما تؤكد أن أعمال ملء الخزان هى أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على المواطنين أو المحيطين بالمنطقة، وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وفي أسرع وقت ممكن، وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم (129).وتعمل «تاون جاس» في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات هي: "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".