وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن وصول دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة.وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن الدفعات ستشمل شحنات من لقاحي "سينوفارم" الصينى و"أسترازينيكا".يذكر أن مصر بصدد تسلم 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم الـ"جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.