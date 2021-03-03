الحكم على 271 متهمًا في «حسم 2 ولواء الثورة» 17 مارس

مدت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، أجل النطق بالحكم في القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، لجلسة 17 مارس.ونسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.