حوَّلها إلى أشلاء.. قطار «طنطا - شبين الكوم» يدهس طالبة بين محافظتين

استقبل مستشفى تلا المركزي بالمنوفية جثة طالبة لقيت مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار «طنطا - شبين الكوم».قال أحد شهود العيان بموقع الحادث: إن القطار دهس الفتاة ما بين محطتي تلا التابعة لمحافظة المنوفية، وكفرالشيخ سليم التابعة لمحافظة الغربية، لافتًا إلى أن القطار توقف لحين وصول الشرطة.وانتقلت قوات الأمن فور ورود بلاغ إلى موقع الحادث، وتم إخطار أسرة الفتاة المتوفاة التي تحولت إلى أشلاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي صرحت بدفن الجثمان.