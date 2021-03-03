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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:09 ص
نواف الأحمد الجابر
نواف الأحمد الجابر
وسام عطية
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استقبل أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، صباح اليوم، صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية أن أمير الكويت قدم الوزراء:

1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2 - عبدالله يوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
3 - عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4 - الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5 - الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6 - الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
7 - الدكتورة رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.8 -
8 - مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة.
9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.
10 - خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
11 - عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب.
12 - الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 - شايع عبدالرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني.
14 - الدكتور عبدالله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15 - الدكتور مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

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