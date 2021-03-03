نجوم الصف الأول مع سمر يسري وبسمة وهبة في برنامجين على «الحياة»

تستعد شبكة تليفزيون الحياة خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق برنامجين من البرامج القوية المنتمية إلى برامج "الهارد توك" من تقديم سمر يسري، العائدة لهذه النوعية من البرامج من جديد، وكذلك الإعلامية بسمة وهبة.وتقدم سمر يسري برنامجها الجديد باسم "يوم ليك" والذي اتفقت فيه مع عدد كبير من نجوم الصف الأول في الفن المصري والعربي، حيث تم الاتفاق مع أنغام وأصالة وهيفاء وهبي، وعدد كبير من النجوم بدأ التسجيل خلال الأيام الماضية، على أن يعرض خلال الشهر الجاري بعد إذاعة البرومو التشويقي الذي لم يظهر أي هوية لطبيعة البرنامج.وتبدأ بسمة نهاية الأسبوع الجاري تسجيل أول حلقات برنامجها الجديد الذي تقدمه على غرار برامجها السابقة، ولكن بشكل مختلف من حيث المحتوى، وتستضيف نخبة من الكبار والاتفاق مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان الذي قرر إرجاء الاتفاق مؤقتا.