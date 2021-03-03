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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كيف تستخرج وثائق «الأحوال المدنية» إلكترونيًا؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:54 ص
الأحوال المدنية
الأحوال المدنية
عمرو المزيدي
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تقدم الإدارة العامة للأحوال المدنية عدة خدمات إلكترونية تتضمن "وثيقة ميلاد، وثيقة ميلاد أول مرة، شهادة وفاة، شهادة زواج، وثيقة طلاق، قيد عائلي مطبوع مميكن سابقًا، قيد فردي، بطاقة رقم قومي، خدمة كبار السن، خدمة ذوي الحتياجات، شراء استمارة بطاقة رقم قومي، ضمن تسهيلات للمواطنين داخل كل المواقع الشرطية التي تقدم خدماتها الجماهيرية".

وتحرص المصلحة على مواكبة خطة التحول الرقمي للدولة، واتخذت خطوات جادة للتيسيرعلى المواطنين، أبرزها استخراج الوثائق عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع ومنه لخدمات الأحوال المدنية، ومنها تقوم بعمل حساب شخصي في داخل قسم الأحوال المدنية باسم المستخدم ورقم مرور، ويتم اختيار الخدمة المطلوبة، يليه تسجيل البيانات وطريقة الدفع.

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