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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تسريب امتحان الرياضة الصف الأول الثانوي 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:01 م
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
هبه محمد
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تداول على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور، البحث عن حقيقة تسريب امتحان الرياضة الصف الأول الثانوي 2021، وذلك بالتزامن مع بدء الامتحان، ولكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تعلق على تلك الأنباء التي تتحدث عن تسريب امتحان الرياضة.

ووفقًا لجدول امتحانات الصف الاول الثانوي، أطلق امتحان الرياضة اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021، في بداية الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وذلك على مستوى الفترة الأولى، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونظرًا لعمليات البحث الكثيفة على محركات الإنترنت في صباح اليوم من قبل أولياء الأمور والمواطنين، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حقيقة تسريب امتحان الرياضة الصف الأول الثانوي 2021.

حقيقة تسريب امتحان الرياضة الصف الأول الثانوي 2021


في صباح اليوم الأربعاء، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتريندات "جوجل" أن امتحان الرياضة الصف الأول الثانوي 2021، تم تسريبه أثناء أداء الطلاب الامتحان، ومن تلك اللحظة بدأ الطلاب في البحث عن حقيقة تسريب الامتحان، حيث كان يؤدي الطلاب امتحان الرياضة بشكل إلكتروني من خلال أجهزة التابلت من داخل لجان المراقبة، بينما يؤدي طلاب ثانوي المنازل والخدمات امتحان الرياضة بشكل ورقي من داخل لجان المراقبة.

أسئلة امتحان الرياضة الصف الاول الثانوي 2021


وبدأ اليوم امتحان الصف الاول الثانوي 2021 لمادة الرياضة، وكان الأسئلة على شكلها النموذجي التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتكون امتحان الرياضة للصف الأول الثانوي 2021 من 20 سؤال من أسئلة الامتحان.

وتعتبر إجابات امتحان الرياضة متعددة في الاختيار بناءً على الأسئلة.

ويستغرق حل امتحان الرياضة للصف الأول الثانوي 2021 نحو حوالي 90 دقيقة للإجابة على أسئلة الامتحان.

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وفي سياق متصل، تستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا الخطير، وللحد من انتشار العدوى.

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