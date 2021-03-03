ألمانيا ترفض انتقادات بروكسل حول ضوابط الحدود خلال كورونا

في الخلاف حول ضوابط الحدود الألمانية في أزمة كورونا، رفضت الحكومة الألمانية بشدة انتقادات المفوضية الأوروبية.وكتب السفير الألماني في الاتحاد الأوروبي، ميشائيل كلاوس، في خطاب إلى المفوضية أنه "من أجل حماية الصحة" يجب الالتزام بالإجراءات المتخذة، مؤكدا أن تلك الإجراءات متناسبة، لأنها مقتصرة على الحد الأدنى وتنص على استثناءات.واعتبرت ألمانيا التشيك وسلوفاكيا وولاية تيرول النمساوية مناطق بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا منذ 14 فبراير.وكانت المفوضية الأوروبية وجهت الأسبوع الماضي خطاب شكوى لسفير ألمانيا للاتحاد الأوروبي بشأن هذه القيود، موضحة أن العديد من اللوائح غير متناسبة أو غير مبررة.وتستند بروكسل في انتقاداتها إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على توصيات مشتركة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أسابيع.