روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة «طعنة عدائية»

قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو "طعنة عدائية لروسيا"، وإنها سترد على ما وصفته بأنه ضربة أخرى للعلاقات بين البلدين.وفي أكبر تحدٍّ مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن للكرملين حتى الآن، اتخذت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إجراءات لمعاقبة روسيا على ما وصفته بمحاولتها تسميم السياسي المعارض أليكسي نافالني بغاز أعصاب العام الماضي.كان «نافالني» (44 عامًا) قد شعر بإعياء بالغ خلال رحلة جوية في سيبيريا في أغسطس الماضي ونُقل جوًا إلى ألمانيا حيث خلُص الأطباء إلى أنه تسمم بغاز أعصاب. وينفي الكرملين أي دور له ويقول إنه لم يطّلع على أي دليل يثبت تسممه.