3 أشقاء يقتلون أخيهم بمعاونة الأب.. و«عشماوي» يقتص منهم

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام في 4 مدانيًا في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب في الإسكندرية.وجاء ضمن من تم تنفيذ الأحكام فيهم «م. ر»، 57 سنة، مزارع، مقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه الثلاثة؛ لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع «رمضان»، مزارع، لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدًا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.وجرى تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب، وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.بداية الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة العامرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل زراعي ملقاة في مياه ترعة بحيرة مريوط، منطقة محطة الرفع 3 في دائرة قسم شرطة العامرية.وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة رمضان محمد رمضان عامل زراعى، بكامل ملابسه مقيد اليدين والقدمين وبه كدمات في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.وتوصلت التحريات بأن مرتكبي الواقعة، والد المجني عليه وأشقاؤه، جميعهم سبق اتهامهم في قضايا عدة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، للاستيلاء على مبلغ مالي بحوزته من حصيلة بيع خضار، حيث تشاجروا معه وتجمعوا عليه وقتلوه، وألقوه في ترعة بحيرة مريوط.