تداول إجابات «رياضيات أولى ثانوي» على تليجرام (صور)

تداول بعض طلاب الصف الأول الثانوي، صورا من إجابات الامتحان الإلكتروني لمادة الرياضيات "عربي ولغات"، والذي يؤديه الطلاب حاليا في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.