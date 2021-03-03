نيابة المرج تكشف تفاصيل مناظرة جثة السيدة المقتولة على يد زوجها

كشفت نيابة المرج، تفاصيل المعاينة لجثة سيدة أربعينية قتلها زوجها بالمرج، مساء أمس الثلاثاء.وأوضحت المعاينة أن المجني عليها بها إصابتين نافذتين بمنطقتي الرقبة والصدر، أودويا بحياتها في الحال، وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد أي آثار لعنف أو تعدى بالضرب على جثتها.أمرت نيابة المرج، بدفن جثة سيدة لقت مصرعها على يد زوجها، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض «سكين»؛ بسبب خلافات أسرية، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط المتهم.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.