تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

بعد بدء الامتحان بدقيقة واحدة، تداولت جروبات التليجرام صورا لامتحان الرياضيات، لطلاب الصف الأول الثانوي.وحصلت "الدستور" على صور "لقطة الشاشة" من هذه الجروبات التي سربت الامتحانات على إحدى المجموعات، أثناء إجراء الطلبة لامتحان مادة الرياضيات.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس حتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني