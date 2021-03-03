بدء توافد طلاب أولى ثانوي لامتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

بدأ توافد طلاب الصف الأول الثانوي، على لجانهم الامتحانية، لأداء امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، في ثالث امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظاً عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .