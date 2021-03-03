رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة المحامى الحقوقى الأمريكى فيرنون جوردان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:59 ص
فيرنون جوردان
فيرنون جوردان
وكالات
طباعة
قالت ابنة الناشط والمحامي الحقوقي الأمريكي الأسود فيرنون جوردان، إن والدها فارق الحياة عن عمر ناهز 85 عاما.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضافت ابنته فيكي جوردان، في بيان، إن أباها الذي أصيب عام 1980 بجرح شديد نتيجة رصاص قناص من دعاة سيادة العرق الأبيض في ولاية إنديانا، توفي الليلة الماضية في سلام "وسط أحبائه".

ونشأ جوردان في جنوب الولايات المتحدة الذي كان يعاني فصلا عنصريا وأصبح زعيما مؤثرا في حركة الحقوق المدنية الأمريكية وسياسات واشنطن ووول ستريت.

وقاده دوره كعليم ببواطن الأمور في واشنطن إلى البيت الأبيض، حيث كان صديقا مقربا ومستشارا للرئيس الأسبق بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي، ولم يتقلد منصبا حكوميا قط، لكن لم يكن أحد يعرف أفضل منه كيف تسير الأمور في واشنطن.

ووصفه كلينتون وزوجته هيلاري في بيان "بالصديق الرائع".

وقال الرئيس جو بايدن إن جوردان كان محاميا ورجل أعمال رفيع المستوى حارب الظلم طوال حياته ولم يخش مطلقا أن يفصح عما يجول بخاطره.

وفي إشارة إلى التزام جوردان بإنهاء العنصرية الممنهجة، قال بايدن "إذا كنا نريد تكريمه وغيره من هذا الجيل من نشطاء الحقوق المدنية فعلينا مواصلة ما كانون يفعلونه".

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

مانشستر سيتى يعزز صدارته للبريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

يوفنتوس يفوز على سبيزيا 3-صفر بالدورى الإيطالى

بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائى كأس ألمانيا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى