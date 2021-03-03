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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:46 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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ينطلق في العاشرة من صباح السبت الموافق 13 مارس الجاري٬ بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ فعاليات معرض للكتاب٬ والذي يضم مؤلفات الشاعر الفلسطيني محمود درويش٬ والكتب التي صدرت حول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب٬ وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلادهما، حيث يستمر المعرض حتى الخميس 18 مارس.

يتحدث درويش عن القاهرة، محطته الثانية بعد الخروج من الوطن فيقول: "الدخول إلى القاهرة كان من أهم الأحداث في حياتي الشخصية، في القاهرة ترسخ قرار خروجي من فلسطين وعدم عودتي إليها، ولم يكن هذا القرار سهلًا، كنت أصحو من النوم وكأنني غير متأكد من مكان وجودي، أفتح الشباك وعندما أرى النيل أتأكد من أنني في القاهرة، خامرتني هواجس ووساوس كثيرة، لكنني فتنت بكوني في مدينة عربية، أسماء شوارعها عربية والناس فيها يتكلمون بالعربية، وأكثر من ذلك، وجدت نفسي أسكن النصوص الأدبية التي كنت أقرأها وأعجب بها، فأنا أحد أبناء الثقافة المصرية تقريبًا والأدب المصري، التقيت بهؤلاء الكتّاب الذين كنت من قرائهم وكنت أعدّهم من آبائي الروحيين".

وتابع: "التقيت محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ وسواهما، والتقيت كبار الكتاب مثل نجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم. ولم ألتق بأم كلثوم وطه حسين، وكنت أحب اللقاء بهما".

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