الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس في السادسة مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي على متن طائرة خاصة.واتفق الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي، وحمادة الدالي إداري الفريق، والموجودان حاليا في تونس، على خوض الزمالك مرانا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل.كما اتفق أسامة والدالي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.ويواجه الزمالك، الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.