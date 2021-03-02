تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

توفيت منذ قليل والدة الإعلامية رضوى الشربيني بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي أصيبت به منذ حوالي أسبوعين.وقال مصدر مقرب من عائلة الإعلامية رضوى الشربيني إنها حالتها كانت حرجة للغاية، ووضعت على جهاز الأكسجين، لكنها فارقت الحياة.وكتب رضوى الشربيني في تغريدة على حسابها عبر «تويتر» منذ أسبوع «أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللي عليهم».وأضافت: «أنا عندى يقين إنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم».