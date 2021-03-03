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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:23 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، ويتباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدرهم، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.

وتعتبر أسعار العملات الأجنبية والعربية، إحدى اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

وتوفر الدستور لقراءها من خلال ذلك التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.


4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى


4.24 جنيه للشراء.


4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر


4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى


4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.29 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

استقدام العمالة الفلبينية إلى الإمارات إبريل المقبل

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قد أعلنت عن بدء استقدام العمالة المساعدة من الفلبين إلى الدولة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى البلدين اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

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وتهدف تلك الخطوة إلى توفير هذه الفئة من العمالة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد عليها خصوصا الفلبينية منها.

جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت مؤخرا في العاصمة الفلبينية، وأكد سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، أن الاجتماعات مع الجانب الفلبيني جاءت تنفيذا لاستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية الى تطوير التعاون مع الدول الأكثر ارسالا للعمالة المساعدة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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