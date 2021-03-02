رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:29 م
ألعاب الفيديو
ألعاب الفيديو
أ ش أ
طباعة
أطلقت شركة "إن إم سي" البلجيكية موقعا إلكترونيا يعتمد على تقنية تستخدم في ألعاب الفيديو، يسمح للعملاء بمشاهدة منتجات الديكور التي تقدمها الشركة.

وأكد ستيفان أوفرمان مدير التسويق لقسم الديكورات بالشركة - حسبما أفاد موقع "سود إنفو" البلجيكي - أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق تقنية بث الصور الرقمية المعتمدة على النقاط الضوئية في الوقت الحقيقي (Real Time Pixel Streaming)، التي تستخدم عادةً لألعاب الفيديو في مجال الديكور.

وأشار الموقع إلى أن تلك الشركة الرائدة في مجال الرغاوي الاصطناعية، تقوم أيضًا بتصنيع عناصر الديكورات، مثل القوالب وألواح القاعدة وغيرها.. مضيفا "نحن نقدم مجموعة تشمل أكثر من 300 منتج.. وبالنسبة للعملاء، من الصعب تخيل النتيجة النهائية التي يمكنهم تحقيقها في المنزل، حيث توفر تلك التقنية إمكانية مقارنة العناصر الزخرفية المختلفة والقوالب على شاشة واحدة".

وأوضح أنه على الرغم من أن الموقع لا يستخدم تقنية الواقع المعزز، إلا أنه يمكن للمستهلكين من خلال معايير مختلفة الاقتراب من تحديد معالم منازلهم، وبالتالي يمكنهم اختيار النمط الكلاسيكي أو الحديث وتغيير لون الجدران أو الأرضيات وتشغيل أو إيقاف الإضاءة المدمجة في منتجات معينة.

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بقتل زوجته ذبحًا بالمرج

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة

قلبه لا يحتمل.. حكايات رجاء رفاعى مع يوسف إدريس

كيف تعاملت زوجة يوسف إدريس مع الصحفيين في أزمة نوبل؟

ما بين طلبات إحاطة وغضب الأهالي.. تفاصيل هدم قصر ثقافة المنصورة