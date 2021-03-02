البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها قداسته مع الأساقفة، وذلك لمتابعة شئون الإيبارشيات والخدمة بها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، أمس الاثنين، واستضافت قاعة السكرتارية بالمجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الثلاثاء، لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات.