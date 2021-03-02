«الثنى»: نستعد لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:15 م
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أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستعداد لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.