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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الثنى»: نستعد لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:15 م
عبد الله عبدالرحمن
عبد الله عبدالرحمن الثني
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أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستعداد لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

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